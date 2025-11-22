اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،72ارب خسارہ
834پوائنٹس کی کمی سے کے ایس ای 100انڈیکس1لاکھ62ہزار102پر بند 476کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ،145میں اضافہ،289کی قیمتیں گرگئیں
کراچی(بزنس رپورٹر)آئی ایم ایف رپورٹ اور میوچل فنڈز کی جانب سے پرافٹ ٹیکنگ کے باعث اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے آخری روز اتار چڑھاو کے بعد مندی کی لپیٹ میں رہی۔مندی کے سبب 61فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں جبکہ سرمایہ کاروں کے 72ارب روپے سے ڈوب گئے ۔ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر 429 پوائنٹس کی تیزی سے 100 انڈیکس کی 1لاکھ 63ہزار پوائنٹس کی سطح بحال ہوگئی لیکن فرٹیلائزر ، سیمنٹ ، کیمیکل اور آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پرافٹ ٹیکنگ سے جاری تیزی مندی میں تبدیل ہوگئی جس سے 1083پوائنٹس کی مندی سے انڈیکس کی 1 لاکھ 62ہزار اور 1لاکھ 61ہزار پوائنٹس کی دو سطحی بھی گرگئی تھیں، تاہم اختتامی لمحات میں نچلی قیمتوں پر دوبارہ خریداری سرگرمیاں بڑھنے سے مندی کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔
کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 834.01 پوائنٹس کی کمی سے 162102.92 پوائنٹس بند ہوا،اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 267.15پوائنٹس کی کمی سے 49178.66پوائنٹس ،آل شیئرز انڈیکس 385.08 پوائنٹس کی کمی سے 98424.06 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30 انڈیکس 1485.54پوائنٹس کی کمی سے 231230.31 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری حجم جمعرات کی نسبت 6فیصد زائد رہا۔ گزشتہ روز 76کروڑ 80لاکھ 50ہزار 488 حصص کے سودے ہوئے ۔ مجموعی طور پر 476 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 145 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ، 289 میں کمی اور 42 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔