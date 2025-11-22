صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدرمیں 3 پیسے کمی،سونامستحکم ،چاندی سستی

  • کاروبار کی دنیا
تولہ سونا 4لاکھ 26ہزار 562،دس گرام 3 لاکھ 65ہزار 708پر برقرار چاندی کی فی تولہ قیمت 107روپے کی کمی سے 5ہزار 222روپے ہوگئی

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری دیکھی گئی،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں مستحکم جب کہ چاندی کے نرخ میں کمی ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 280.62 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 280.65 کی سطح پر بند ہوئی تھی۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 4,042 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4لاکھ 26 ہزار 562 روپے پر برقرار رہا۔ اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3لاکھ 65 ہزار 708 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 5 ہزار روپے کی کمی سے 4 لاکھ 26 ہزار 562 روپے ہوگئی تھی ۔ دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 107 روپے کی کمی سے 5 ہزار 222 روپے ہوگئی تھی۔

 

