صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

  • کاروبار کی دنیا
سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر

کراچی (بزنس ڈیسک) اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان (ایس ایل آئی سی ) کو یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وزارتِ تجارت کے باضابطہ نوٹیفکیشن کے بعد سینیٹر سلیم ضیا کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔

سلیم ضیا نے 2015 سے 2021 تک پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹ میں خدمات انجام دیں اور وہ ایک عرصے سے اپنی قیادت اور حکمرانی کی مہارت کیلئے پہچانے جاتے ہیں۔بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین مقررہونے پر سلیم ضیا کا کہنا تھا کہ وہ ایس ایل آئی سی کے بورڈ کی سربراہی کرنا اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں،ایک ایسے وقت میں جب تحفظ، صحت کی سہولتیں اور مالی مضبوطی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں، میں بورڈ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کارپوریشن کے مشن کو آگے بڑھانے ، لاکھوں پاکستانیوں کے لیے اس کی خدمات کو مزید مضبوط کرنے اور ملک بھر میں اپنی کمیونٹیز کی بہتری کیلئے کام جاری رکھنے کا منتظر ہوں۔سلیم ضیا کی تقرری کے ساتھ حکومت نے بورڈ کی نگرانی کی صلاحیت کو مضبوط کرتے ہوئے خاقان مرتضیٰ اور شہریار افتخار خان کو بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر تعینات کیا ہے ۔ یہ تقرریاں لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر 1972 (LINO)اور حالیہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 کی متعلقہ شقوں کے تحت کی گئی ہیں، جیسا کہ حکومتی نوٹیفکیشن میں بیان کیا گیا ہے ۔ایس ایل آئی سیکے سی ای او شعیب جاوید حسین نے کہا کہ ہم سینیٹر سلیم ضیا کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈیپینڈنٹ چیئرمین کے طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ان کے وسیع سرکاری شعبے کے تجربے اور عوام کی خدمت کے جذبے سے بھرپور فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

رائزنگ سٹار ایشیا کپ،پاکستان،بنگلا دیش فائنل میں پہنچ گئے

ایشز سیریز،116برس بعد پہلے دن 19وکٹیں گرگئیں

پی سی بی نے سپرلیگ فرنچائززکے لیے خزانے کے منہ کھول دیئے

پاکستان بیس بال فیڈریشن کے انتخابات آج کو ہونگے

ایشیز سیریز کی 143 سالہ تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم

شعیب اختر بی پی ایل میں ڈھاکہ کیپٹلز کے مینٹور مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak