سابق سینیٹرسلیم ضیا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بورڈچیئرمین مقرر
کراچی (بزنس ڈیسک) اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان (ایس ایل آئی سی ) کو یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وزارتِ تجارت کے باضابطہ نوٹیفکیشن کے بعد سینیٹر سلیم ضیا کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔
سلیم ضیا نے 2015 سے 2021 تک پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹ میں خدمات انجام دیں اور وہ ایک عرصے سے اپنی قیادت اور حکمرانی کی مہارت کیلئے پہچانے جاتے ہیں۔بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین مقررہونے پر سلیم ضیا کا کہنا تھا کہ وہ ایس ایل آئی سی کے بورڈ کی سربراہی کرنا اپنے لیے بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں،ایک ایسے وقت میں جب تحفظ، صحت کی سہولتیں اور مالی مضبوطی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہیں، میں بورڈ اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر کارپوریشن کے مشن کو آگے بڑھانے ، لاکھوں پاکستانیوں کے لیے اس کی خدمات کو مزید مضبوط کرنے اور ملک بھر میں اپنی کمیونٹیز کی بہتری کیلئے کام جاری رکھنے کا منتظر ہوں۔سلیم ضیا کی تقرری کے ساتھ حکومت نے بورڈ کی نگرانی کی صلاحیت کو مضبوط کرتے ہوئے خاقان مرتضیٰ اور شہریار افتخار خان کو بطور انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر تعینات کیا ہے ۔ یہ تقرریاں لائف انشورنس نیشنلائزیشن آرڈر 1972 (LINO)اور حالیہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 کی متعلقہ شقوں کے تحت کی گئی ہیں، جیسا کہ حکومتی نوٹیفکیشن میں بیان کیا گیا ہے ۔ایس ایل آئی سیکے سی ای او شعیب جاوید حسین نے کہا کہ ہم سینیٹر سلیم ضیا کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈیپینڈنٹ چیئرمین کے طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں ان کے وسیع سرکاری شعبے کے تجربے اور عوام کی خدمت کے جذبے سے بھرپور فائدہ حاصل ہونے کی امید ہے۔