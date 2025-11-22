صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کاروبار کی دنیا
پاک، چین تجارت کے حجم میں 21فیصداضافہ ریکارڈ

چار ماہ کے دوران حجم 7.177ارب ڈالرریکارڈکیاگیا ،اسٹیٹ بینک

اسلام آباد(اے پی پی)پاکستان اور چین کے درمیان دوطرفہ تجارت کے حجم میں پہلے چارماہ کے دوران سالانہ 21.43 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ،جاری مالی سال چین کوپاکستان کی برآمدات میں سالانہ 3فیصدکی کمی جبکہ چین سے درآمدات میں 25فیصدکااضافہ ہوا۔ا سٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے چارماہ کے دوران پاکستان اورچین کے درمیان دوطرفہ تجارت کاحجم 7.177ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا جو 21.43 فیصد زیادہ ہے۔

گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں چین پاکستان دوطرفہ تجارت کاحجم 5.910 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پہلے چارماہ میں چین کوبرآمدات سے پاکستان کو788.77ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا جو 3.13 فیصد کم ہے۔ اکتوبرمیں چین کوبرآمدات سے ملک کو226.38ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا ۔ پہلے چارماہ میں چین سے درآمدات پر6.388ارب ڈالرزرمبادلہ خرچ ہوا جو25.35فیصدزیادہ ہے۔

 

