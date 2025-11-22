ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات میں 5فیصدکی نموریکارڈ
اکتوبر کے دوران برآمدات سے 1.428ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا
اسلام آباد(اے پی پی)ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات میں جاری مالی سال کے پہلے چارماہ کے دوران سالانہ 5فیصدکی نموریکارڈکی گئی۔ اسٹیٹ بینک اورپی بی ایس کے مطابق جولائی سے لے کر اکتوبر 2025تک کی مدت میں ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات سے ملک کو 1.428 ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا جو5فیصدزیادہ ہے ۔گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات سے ملک کو1.369ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا تھا۔ اکتوبرمیں ریڈی میڈگارمنٹس کی برآمدات کاحجم 371 ملین ڈالرریکارڈکیاگیا جوستمبرکے 329ملین ڈالرکے مقابلہ میں 13فیصد اورگزشتہ سال اکتوبرکے 362ملین ڈالرکے مقابلہ میں 2فیصدزیادہ ہے ۔واضح رہے کہ مالی سال کے پہلے 4ماہ میں ٹیکسٹائل مصنوعات کی مجموعی برآمدات کاحجم 6.392ارب ڈالرریکارڈکیاگیا ہے جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 6,146ارب ڈالر کے مقابلہ میں 4فیصدزیادہ ہے۔