مرکنٹائل ایکسچینج میں52ارب کے 63483سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 22.930ارب روپے رہی
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ای ایکس)میں 52ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد63483رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 22.930 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 9.155 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 7.408 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 5.884 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.418 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.106 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 1.904 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 730.492 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 309.579 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 194.636 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 85.657 ملین روپے ریکارڈ کی گئی ۔