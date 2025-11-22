بینک اسلامی کی جانب سے آگاہی پروگرام کا آغاز
کراچی(بزنس ڈیسک)بینک اسلامی نے ملک میں اسلامی بینکاری کو فروغ دینے اور رِبوٰ سے پاک مالیاتی نظام کی تائیدمیں اپنے عزم کے تحت قومی سطح کا رابطہ پروگرام شروع کیا ہے۔
اس اقدام کے تحت، بینک کی علاقائی ٹیم کے قائدین ملک بھر میں مختلف اداروں کے حکام کے ساتھ بنیادی سطح پر آگاہی اور حق میں سیشن منعقد کر رہے ہیں تاکہ شریعت کے مطابق مالی حل کے بارے میں زیادہ فہم پہنچانے کے ساتھ اسے اپنانے پر زوردیا جا سکے اور سود سے پاک متبادل کے لیے راہ ہموار کی جا سکے ۔ان سیشنزکے شرکاء نے اسلامی بینکاری میں زیادہ فعال انداز میں شمولیت کا موقع فراہم کرنے اور رِبوٰ سے پاک معیشت کے فوائد پر گفتگو کرنے کے موقع کا خیرمقدم کیا۔عوام تک رسائی کا پروگرام بینک اسلامی کے اُس وسیع تر مشن کے عین مطابق ہے جس کا مقصد شریعت کے مطابق مالی شمولیت کو فروغ دینا اور ایسی پالیسیوں میں تعاون کرنا ہے جو پورے ملک میں اخلاقی بینکاری کے رجحانات کو تقویت دیں۔ بینک ایک زیادہ منصفانہ اور مضبوط مالیاتی نظام کے لیے اپنے طویل مدتی وژن کے تحت ان روابط کو جاری رکھنے اور مزید وسعت دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔