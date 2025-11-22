صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی کی صنعتوں کا غیر منصفانہ بجلی نرخ پر نظرثانی کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
کراچی کی صنعتوں کا غیر منصفانہ بجلی نرخ پر نظرثانی کا مطالبہ

موجودہ نرخ مسابقت، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع کو نقصان پہنچا رہے

کراچی (آئی این پی)کراچی کے صنعتکاروں نے شہر میں نافذ موجودہ بجلی کے نرخوں کو غیر منصفانہ اور معاشی طور پر نقصان دہ قرار دیتے ہوئے شدید تشویش ظاہر کی ہے ۔متعدد تجارتی تنظیموں نے وفاقی حکومت اور نیپرا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ ٹیرف کا فوری جائزہ لیں، کیونکہ موجودہ نرخ کراچی کی مسابقت، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔کے الیکٹرک کیلئے جاری ہونے والے تازہ ملٹی ایئر ٹیرف سے صنعتکاروں کو ریلیف کی توقع تھی۔

لیکن اس کے بجائے بے چینی بڑھ گئی ہے ۔ صنعتکاروں کے مطابق ٹیرف اب بھی سرچارجز، غیر یقینی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹس اور پچھلے مہینوں کے بلوں کی ایڈجسٹمنٹ جیسے مسائل سے بھرا ہوا ہے جس نے کاغذی کمی کو بھی بے اثر کر دیا ہے ۔کراچی چیمبر،کاٹی، فباٹی اور دیگر صنعتی تنظیموں کے رہنماؤں نے مشترکہ طور پر کہا کہ کراچی جو ملک کا سب سے بڑا صنعتی و تجارتی شہر ہے کو دیگر شہروں کے مقابلے میں اب بھی غیر مساوی حالات کا سامنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارتی فضائیہ پھرزمین بوس:دبئی ایئرشومیں تیجس لڑاکا طیارہ فضائی مظاہرے کے دوران گرکر تباہ،پائلٹ ہلاک ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز گرگئے

قومی 6اور پنجاب اسمبلی کی 7نشستوں پر کل ضمنی الیکشن کانٹے کا مقابلہ،فوج تعینات

آئی ایم ایف:بجٹ سازی،ٹیکس پالیسی اور پبلک فنانس مینجمنٹ میں تبدیلی پر اتفاق:10 سال کی سپلیمنٹری گرانٹس کے سپیشل آڈٹ کا مطالبہ

فیصل آباد:کیمیکل فیکٹری میں آتش گیر مادے کے کنٹینرز پھٹنے سے دھماکا ،9گھر تباہ،20افراد جاں بحق

دہشتگردوں کی معاونت ختم کرنے تک افغانستان سے تجارت بند رہیگی:دفتر خارجہ

دوسرے روز بھی محکموں کا احتساب:پانی کی ہر بوند بچانے پر توجہ دی جائے:مریم نواز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak