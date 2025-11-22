کراچی کی صنعتوں کا غیر منصفانہ بجلی نرخ پر نظرثانی کا مطالبہ
موجودہ نرخ مسابقت، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع کو نقصان پہنچا رہے
کراچی (آئی این پی)کراچی کے صنعتکاروں نے شہر میں نافذ موجودہ بجلی کے نرخوں کو غیر منصفانہ اور معاشی طور پر نقصان دہ قرار دیتے ہوئے شدید تشویش ظاہر کی ہے ۔متعدد تجارتی تنظیموں نے وفاقی حکومت اور نیپرا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ ٹیرف کا فوری جائزہ لیں، کیونکہ موجودہ نرخ کراچی کی مسابقت، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔کے الیکٹرک کیلئے جاری ہونے والے تازہ ملٹی ایئر ٹیرف سے صنعتکاروں کو ریلیف کی توقع تھی۔
لیکن اس کے بجائے بے چینی بڑھ گئی ہے ۔ صنعتکاروں کے مطابق ٹیرف اب بھی سرچارجز، غیر یقینی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹس اور پچھلے مہینوں کے بلوں کی ایڈجسٹمنٹ جیسے مسائل سے بھرا ہوا ہے جس نے کاغذی کمی کو بھی بے اثر کر دیا ہے ۔کراچی چیمبر،کاٹی، فباٹی اور دیگر صنعتی تنظیموں کے رہنماؤں نے مشترکہ طور پر کہا کہ کراچی جو ملک کا سب سے بڑا صنعتی و تجارتی شہر ہے کو دیگر شہروں کے مقابلے میں اب بھی غیر مساوی حالات کا سامنا ہے ۔