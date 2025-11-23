اسٹاک ایکسچینج میں نئی سرمایہ کاری، تعداد ریکارڈ سطح پرپہنچ گئی
صرف اکتوبر میں 16ہزار 856نئے سرمایہ کاروں نے رجسٹریشن کرائی 8ہزار افراد کے ساتھ پنجاب کا بڑا حصہ، سندھ کے 6ہزار سرمایہ کار شامل
کراچی(محمد حمزہ گیلانی) اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری رجحان میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا، اکتوبر میں نئے سرمایہ کاروں کی تعداد ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف ایک ماہ میں 16 ہزار 856 نئے سرمایہ کاروں نے رجسٹریشن کروائی، اعداد و شمار کے مطابق پنجاب نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا، جہاں 8 ہزار 9 افراد نے نئے ٹریڈنگ اکاؤنٹس کھلوائے جبکہ سندھ سے 6 ہزار 29، بلوچستان سے 211 اور پختونخوا سے 1058 افراد نے رجسٹریشن کرائی، اسلام آباد سے 1334، آزاد کشمیر سے 107 جبکہ گلگت بلتستان سے 49 شہری نئے سرمایہ کاربنے، اکتوبر میں 80 غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بھی ٹریڈنگ اکاؤنٹس رجسٹرڈ کروائے جو عالمی سطح پر مارکیٹ میں بڑھتی دلچسپی کا مظہر ہے۔ رپورٹ کے مطابق صنفی رجحان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دوران رجسٹر ہونے والوں میں 87 فیصد مرد اور 13 فیصد خواتین شامل رہیں۔ عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ رجسٹریشن 18 سے 30 سال کے نوجوانوں نے کرائی، جو مارکیٹ میں جڑنے والا نیا اور فعال سرمایہ کار طبقہ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ ماہر سلمان نقوی کے مطابق نئی رجسٹریشنز بہتر معاشی توقعات اور نوجوانوں میں سرمایہ کاری کے بڑھتے شعور کی عکاسی ہے۔