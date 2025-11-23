صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی مارکیٹ کے اثرات سے پاکستان میں بھی سونا مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
عالمی مارکیٹ کے اثرات سے پاکستان میں بھی سونا مہنگا

فی تولہ 2ہزار 300روپے مزید بڑھ کر 4لاکھ 28ہزار 862کا ہوگیا چاندی کی قیمت 48روپے بڑھی، فی تولہ 5ہزار 270میں فروخت

کراچی(کامرس رپورٹر)عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان کی مقامی مارکیٹ پر بھی نمایاں طور پر دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں سونا ایک بار پھر مہنگا ہو گیا، آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونا 2,300 روپے بڑھ کر 4 لاکھ 28 ہزار 862 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے ، اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 1,972 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 3 لاکھ 67 ہزار 680 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی و مقامی صرافہ مارکیٹوں میں چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ۔ مقامی سطح پر 24 قیراط فی تولہ چاندی 48 روپے مہنگی ہو کر 5 ہزار 270 روپے تک پہنچ گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایبسٹین کیس میں ٹرمپ کیساتھ اختلاف ، خاتون رکن کانگریس مارجوری ٹیلر مستعفی

دبئی ایئر شو میں طیارے کی تباہی بھارتیوں کی فضائیہ پر تنقید ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ

یوکرین، امریکا کا سوئٹزرلینڈ میں جنگ بندی مذاکرات پر اتفاق

غزہ :اسرائیلی فضائی حملے 21افراد شہید ،درجنوں زخمی

جی 20 اجلاس ،یوکرین کے مستقبل پر یورپ امریکا تقسیم

اسرائیل، امریکا ،سعودیہ کیلئے جاسوسی ،یمنی حوثی عدالت نے 17 افراد کو پھانسی کی سزا سنا دی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak