عالمی مارکیٹ کے اثرات سے پاکستان میں بھی سونا مہنگا
فی تولہ 2ہزار 300روپے مزید بڑھ کر 4لاکھ 28ہزار 862کا ہوگیا چاندی کی قیمت 48روپے بڑھی، فی تولہ 5ہزار 270میں فروخت
کراچی(کامرس رپورٹر)عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پاکستان کی مقامی مارکیٹ پر بھی نمایاں طور پر دیکھا گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں سونا ایک بار پھر مہنگا ہو گیا، آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونا 2,300 روپے بڑھ کر 4 لاکھ 28 ہزار 862 روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے ، اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 1,972 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 3 لاکھ 67 ہزار 680 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب عالمی و مقامی صرافہ مارکیٹوں میں چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے ۔ مقامی سطح پر 24 قیراط فی تولہ چاندی 48 روپے مہنگی ہو کر 5 ہزار 270 روپے تک پہنچ گئی ہے ۔