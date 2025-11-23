سیمنٹ کی برآمدی آمدن 4کروڑ 26لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان کی ماہانہ سیمنٹ برآمدات نے اکتوبر 2025 میں نمایاں اضافہ کرکے معیشت کو بڑا سہارا دیا۔۔
، اسٹیٹ بینک کی تازہ تفصیلات کے مطابق سیمنٹ کی برآمدی آمدن 4 کروڑ 26 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی، جو ستمبر 2014 میں قائم 4کروڑ 39 لاکھ ڈالر کے تاریخی ریکارڈ کے بعد بلند ترین سطح ہے، معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق سیمنٹ برآمدات میں یہ تیزی عالمی منڈی میں یورپی ممالک سے سپلائی تعطل کے باعث پیدا ہونے والے خلا کا نتیجہ ہے، جس نے برآمدات بڑھانے کا موقع دیا۔