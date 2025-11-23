رواں ہفتے اسٹاک ایکسچینج میں معمولی بہتری ریکارڈ کی گئی
کراچی (کامرس رپورٹر) پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رواں کاروباری ہفتے کے دوران مجموعی طور پر ملا جلا رجحان برقرار رہا۔۔
، تاہم سرمایہ کاروں کی جانب سے محتاط خریداری اور مخصوص سیکٹرز میں سرگرمی کے باعث ہفتہ وار بنیادوں پر 100 انڈیکس میں معمولی بہتری ریکارڈ کی گئی، رپورٹ کے مطابق 100 انڈیکس 167 پوائنٹس کے اضافے سے 0.10 فیصد بڑھ کر 1 لاکھ 62 ہزار 102 پوائنٹس پر بند ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہفتے کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 163,817 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی، جبکہ کم ترین سطح 160,583 پوائنٹس رہی، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورتحال نمایاں طور پر دکھائی دی۔