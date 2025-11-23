پراپرٹی ایکسپو میں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے خصوصی کانفرنس
اسٹالز لگائے گئے ، ایونٹ میں ہوٹلنگ انڈسٹری، ٹورزم، متعلقہ ادارے شریک
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان ایسوسی ایشن آف ایگزی بیشن انڈسٹری کے تحت آٹھویں انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو اینڈ ٹورزم کراچی میں جاری ہے ، جہاں سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے خصوصی کانفرنس اور متعدد اسٹالز لگائے گئے ، ایونٹ میں پراپرٹی سیکٹر، ہوٹلنگ انڈسٹری اور ٹورزم سے متعلقہ اداروں اور کمپنیوں نے بھرپور شرکت کی، وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انوسٹمنٹ قیصر احمد شیخ نے خطاب میں کہا کہ 1972ء میں چین انتہائی پسماندہ تھا مگر آج ترقی کی بلندیوں پر ہے ، دنیا نے چین سے فائدہ اٹھایا مگر پاکستان پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے کہا ریاستی ادارے مسلسل خسارے میں ہیں، مسلم لیگ ن نجکاری کی خواہشمند اور پیپلز پارٹی رکاوٹ ہے ، جب نجکاری کیلئے مینڈیٹ حاصل ہی نہیں تو یہ عمل کیسے آگے بڑھ سکتا ہے ؟ پورٹ قاسم کے پاس 6 ہزار ایکڑ زمین موجود ہے ، جسے صنعتوں کیلئے مفت دیا جا رہا ہے ،آئی ایم ایف کی کئی باتیں درست ہیں۔ دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر اور بھارت کا 90 ارب ڈالر ہے ، اسکے باوجود پاکستان نے بھارت کو شکست دی ۔ انہوں نے کہا کہ پی پی کا نجکاری مخالف منشور ہے جبکہ ن لیگ کی ہمیشہ سے نجکاری کی پالیسی رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس او ایز سالانہ 800 ارب روپے کا خسارہ کر رہی ہیں، اس کو قابو کرنے کیلئے نجکاری پر عمل ناگزیر ہے مگر پی پی رکاوٹ ہے۔