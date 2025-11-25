صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،90ارب خسارہ

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،90ارب خسارہ

118پوائنٹس کی کمی سے 100انڈیکس ایک لاکھ 61ہزار 984پربند

کراچی (بزنس رپورٹر) اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے پہلے روز اتار چڑھاؤ کا شکار رہی جس کی بنیادی وجہ پشاور دھماکہ اور روول اوور ویک کا دباؤ تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز 1 لاکھ 63 ہزار کی مثبت نفسیاتی حد سے تو ہوا تاہم جلد ہی بینچ مارک 100 انڈیکس منفی زون میں داخل ہوگیا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 118 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 61 ہزار 984 پوائنٹس پر بند ہوا ،اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 17.30 پوائنٹس کی کمی سے 49161 پوائنٹس، کے ایم آئی 30 انڈیکس 400 پوائنٹس کی کمی سے 23082پوائنٹس اورآل شیئرز انڈیکس 234.13 پوائنٹس گھٹ کر 98189 پوائنٹس پر بند ہوا ۔ 3 ماہ بعد صرف 49 کروڑ روپے مالیت شیئرز کا کاروباری حجم 23 ارب 66 کروڑ 66 لاکھ 66 ہزار روپے رہا۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں محدود سرمایہ کاری اور پرافٹ ٹیکنگ سے مارکیٹ میں سرمائے کا حجم 90 ارب روپے کم ہوکر 18 ہزار 468 ارب روپے ہوگیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایتھوپیا :12ہزار سال بعد آتش فشاں پھٹ پڑا،راکھ کے بادل پاکستان بھی پہنچ گئے

کینیڈا :خالصتان ریفرنڈم، 53 ہزار سے زائد سکھوں کی شرکت

دہلی ایئرپورٹ حادثے سے بچ گیا، افغان ایئرلائن کے پائلٹ نے طیارہ غلط رن وے پر اتارلیا

افغانستان کی بھارتی سرمایہ کاروں کو 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے کی پیشکش

مہاجرین مخالف آسٹریلوی خاتون سیاستدان کی برقع پہن کر پارلیمنٹ میں آمد

غزہ :اسرائیلی حملے جاری، مزید 4 افرادشہید،کئی زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak