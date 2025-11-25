اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،90ارب خسارہ
118پوائنٹس کی کمی سے 100انڈیکس ایک لاکھ 61ہزار 984پربند
کراچی (بزنس رپورٹر) اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے پہلے روز اتار چڑھاؤ کا شکار رہی جس کی بنیادی وجہ پشاور دھماکہ اور روول اوور ویک کا دباؤ تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آغاز 1 لاکھ 63 ہزار کی مثبت نفسیاتی حد سے تو ہوا تاہم جلد ہی بینچ مارک 100 انڈیکس منفی زون میں داخل ہوگیا ۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 118 پوائنٹس کی کمی سے 1 لاکھ 61 ہزار 984 پوائنٹس پر بند ہوا ،اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 17.30 پوائنٹس کی کمی سے 49161 پوائنٹس، کے ایم آئی 30 انڈیکس 400 پوائنٹس کی کمی سے 23082پوائنٹس اورآل شیئرز انڈیکس 234.13 پوائنٹس گھٹ کر 98189 پوائنٹس پر بند ہوا ۔ 3 ماہ بعد صرف 49 کروڑ روپے مالیت شیئرز کا کاروباری حجم 23 ارب 66 کروڑ 66 لاکھ 66 ہزار روپے رہا۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں محدود سرمایہ کاری اور پرافٹ ٹیکنگ سے مارکیٹ میں سرمائے کا حجم 90 ارب روپے کم ہوکر 18 ہزار 468 ارب روپے ہوگیا ۔