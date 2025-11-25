ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا4لاکھ 28ہزار 862روپے پر مستحکم
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.61 روپے پر بند ہوا۔
دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 4065 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 لاکھ 28 ہزار 862 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3لاکھ 67 ہزار 680 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ ہفتہ کو سونے کی فی تولہ قیمت 2 ہزار 300 روپے کے نمایاں اضافے سے 428862 روپے تک جا پہنچی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 5270 روپے پر برقرار رہی۔