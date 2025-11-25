صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج کی ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دیدی گئی

  • کاروبار کی دنیا
پی ایس ایکس ویب سائٹ پر کمپنیوں کیخلاف کی گئی کارروائیوں کو ظاہر کرنالازم اقدام سے مارکیٹ شرکاء کیلئے معلومات میں شفافیت بڑھی ،سیکورٹیزایکسچینج کمیشن

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان(ایس ای سی پی )نے اسٹاک ایکسچینج کے ریگولیشنز میں ترامیم کی منظوری دے دی ۔ ان تبدیلیوں کا مقصد مارکیٹ میں شفافیت بڑھانا، سرمایہ کاروں کا تحفظ بہتر بنانا اور شریعت کے مطابق سرمائے کی مارکیٹ کا مضبوط نظام قائم کرنا ہے ۔پی ایس ایکس پر لازم ہوگا کہ وہ منظور شدہ ترامیم کے تحت اپنی ویب سائٹ پر تمام درج شدہ کمپنیوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں کو عوام کے لیے ظاہر کرے ۔اس سے سرمایہ کار بہتر فیصلے کر سکیں گے اور مارکیٹ کے تمام شرکاء کیلئے معلومات میں شفافیت بھی بڑھے گی، مزید یہ کہ منظور شدہ ترامیم کے تحت درج شدہ کمپنیوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنی آمدنی، قرضوں اور سرمایہ کاری سے متعلق تمام شریعت پر مبنی معلومات براہِ راست پی ایس ایکس کو فراہم کریں۔

اس سے پی ایس ایکس کو درست اور بروقت معلومات حاصل ہوں گی جس کے نتیجے میں کے ایم آئی آل شیئر انڈیکس میں شمولیت کے لیے شریعت کے مطابق اسکریننگ زیادہ مؤثر طریقے سے کی جا سکے گی۔ مزید شفافیت کے فروغ کے لیے پی ایس ایکس کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شریعت انڈیکسز خود یا کسی آزاد تیسرے فریق کے ذریعے ترامیم کی تاریخ سے 12 ماہ کے اندر تیار کرے اور ان کا نظام برقرار رکھے ۔یہ ترامیم شریعت کے مطابق بروکریج خدمات کی پیشکش میں بھی سہولت فراہم کرتی ہیں اور شریعہ کے مطابق اکاؤنٹ کھولنے کے وقف فارمز (کسٹمر ریلیشن شپ فارمز اور سہولت اکاؤنٹ اوپننگ فارمز) متعارف کراتی ہیں۔

 

