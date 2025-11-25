کراچی ایکسپو میں فوڈ ایگ نمائش کا آغازآج سے ہوگا
80ممالک کے خریدار شرکت کرینگے ،1ارب ڈالر کے سودے متوقع
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کی سب سے بڑی فوڈ ایکسپورٹ نمائش فوڈ ایگ 2025 کاآج سے ایکسپو سینٹر کراچی میں آغاز ہوگا جس میں دنیا کے 80 ممالک سے 800 سے زائد بین الاقوامی خریدار شرکت کے لیے شہرِ قائد پہنچ چکے ہیں۔ٹڈاپ کے مطابق تین روزہ ایونٹ میں 1ارب ڈالر سے زائد کی برآمدی سودے متوقع ہیں جو پاکستان کی فوڈ سیکٹر میں بڑھتی ہوئی عالمی پذیرائی کا واضح ثبوت ہے نمائش میں پاکستانی باسمتی چاول، آم، پنک سالٹ، سمندری غذائیں، گوشت، مصالحے ، خشک میوے اور دیگر زرعی و فوڈ مصنوعات دنیابھرکے خریداروں کی توجہ کا مرکز ہوں گی۔
اس بار 200 سے زائد افریقی اور 300 سے زائد ایشیائی خریدار خصوصی طور پر کراچی پہنچے ہیں۔ ایونٹ کا باقاعدہ افتتاح وفاقی وزیر جام کمال خان کریں گے ۔ ترجمان ٹڈاپ فرزانہ عباسی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ کراچی بلاشبہ ایشیا کا فوڈ کیپٹل بن چکا ہے جہاں پاکستانی کھیتوں سے عالمی میزوں تک کے عزم کے ساتھ فوڈ ایگ تاریخ کی سب سے بڑی فوڈ نمائش کے طور پر سامنے آ رہا ہے ۔25 سے 27 نومبر تک جاری رہنے والی یہ نمائش زرعی و فوڈ شعبے کیلئے نئے کھولنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔