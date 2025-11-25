تین روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈفیئرنمائش کا اختتام
750اسٹالزمیں 2ہزار برانڈز رکھے گئے ،20ممالک کے مندوبین کی شرکت
لاہور (آئی این پی)ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں 3 روزہ 31 ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر کا اختتام ہوگیا۔صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین نے نمائش میں شرکت کی اوراسٹالز کا معائنہ کیا۔صوبائی وزیر نے نمائش میں رکھی گئی مصنوعات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔نمائش میں 750اسٹالزلگائے گئے جہاں تقریباً 2 ہزار برانڈز رکھے گئے ہیں۔نمائش میں چین،ترکیہ،جرمنی ویتنام، اٹلی سمیت 20 ممالک کے مندوبین شریک ہیں،اب تک 60 ہزارسے زائد لوگ نمائش کا وزٹ کرچکے ہیں۔
صوبائی وزیر صنعت و تجارت چوہدری شافع حسین نے میڈیاسے گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر معیشت کا اہم شعبہ اور 30 فیصد روزگار کی فراہمی کا ذریعہ ہے ،قومی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس شعبے کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔چوہدری شافع حسین نے کہاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے فروغ کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے قائدِ اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں گارمنٹ سٹی بنایا ہے ۔