امریکا،کینیڈااورشمالی امریکا کے دیگرممالک کوتجات کے حجم میں اضافہ

اسلام آباد (اے پی پی)امریکا،کینیڈااورشمالی امریکا کے دیگرممالک کوپاکستان کے فاضل تجات کے حجم میں اضافہ ہواہے۔

مالی سال کے پہلے چارماہ میں شمالی امریکاکے ممالک کوپاکستان کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر7.14فیصداضافہ جبکہ ان ممالک سے درآمدات میں 12.50فیصدکی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے 4ماہ میں امریکا،کینیڈااورشمالی امریکا کے دیگرممالک کوبرآمدات سے ملک کو2.323ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا جو 7.14 فیصد زیادہ ہے ۔

 

