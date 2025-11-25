اسٹیل مل بحران، اسٹیک ہولڈرز گروپ کا سینیٹ کو خط
موجودہ ریوائیول روڈ میپ مالی بحران کو بڑھا رہا ، فوری توجہ ناگزیر
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیل مل کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کرگئے جہاں اسٹیل مل اسٹیک ہولڈرز گروپ نے سینیٹ کی سب کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کو ایک اہم خط ارسال کرتے ہوئے ادارے اور اس کے متاثرہ ملازمین کو درپیش مشکلات کا تفصیلی احوال بیان کیا ۔خط میں واضح کیا گیا کہ وزارتِ صنعت و پیداواراور ایس آئی ایف سی کی جانب سے تیار کردہ پاکستان اسٹیل مل ریوائیول روڈ میپ موجودہ حالت میں اسٹیل مل کو بحالی کے بجائے مزید مالی بحران کی طرف دھکیل رہا ہے جس پر فوری توجہ ناگزیر ہے ۔ گروپ کی جانب سے سینیٹر خالدہ عتیب (کنوینر)اور سب کمیٹی کے سیکریٹری ثاقب انور کو لکھے گئے مراسلے میں بتایا گیا کہ اضافی سیکریٹری1 کو سی ای او کے اضافی چارج کے ساتھ روزمرہ معاملات چلانے کی ذمہ داریاں تو دے دی گئی ہیں لیکن اہم پالیسی فیصلوں کیلئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی منظوری لازمی قرار دینے سے فیصلہ سازی میں شدید تاخیر پیدا ہو رہی ہے۔
خط میں سرکاری نوٹس نمبر مورخہ 20 نومبر 2025 کا حوالہ بھی دیا گیا جس کے تحت 24 نومبر 2025 کو کمشنر آفس کراچی میں اسٹیل مل کے مجموعی مسائل کے جائزے کیلئے ایک اہم اجلاس طے کیا گیا تھا، تاہم اسٹیک ہولڈرز گروپ نے شکوہ کیا کہ انہیں اس اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا جبکہ وزارت کی جانب سے جواب بھی موصول نہیں ہوا۔خط میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان اسٹیل مل اسٹیک ہولڈرز گروپ اور اسٹیل مل کی رجسٹرڈ ٹریڈ یونینزکو اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی جائے ۔ خط میں متن اپنایا گیا کہ موجودہ روڈ میپ اسٹیل مل کے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے بجائے مزید خطرات کی طرف دھکیل رہا ہے ،اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پالیسی سازی کے عمل میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کو ترجیح دی جائے ۔مراسلے پر اسٹیک ہولڈرز گروپ کے کنوینر ممریز خان کے دستخط ثبت ہیں جنہوں نے امید ظاہر کی کہ سینیٹ سب کمیٹی اس معاملے پر سنجیدگی سے توجہ دے گی اور اسٹیل مل کے بحران کے حل کے لیے جامع حکمتِ عملی ترتیب دے گی۔