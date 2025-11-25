صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 47ارب کے 55006سودے

  • کاروبار کی دنیا
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 17.151 ارب رہی ،رپورٹ

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 47ارب روپے کے سودے ہوئے ۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد55006رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 17.151 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 8.007 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 6.750 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 6.434 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 3.138 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.691 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 2.154 ارب روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 686.827 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 422.344 ملین روپے ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 205.007 ملین روپے اور کاپر کے سودوں کی مالیت 1678.868 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

