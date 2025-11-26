صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج :مندی ،انڈیکس مزید 291پوائنٹس گنوابیٹھا

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج :مندی ،انڈیکس مزید 291پوائنٹس گنوابیٹھا

منافع خوری کا رجحان ،100انڈیکس ایک لاکھ61ہزار692 پوائنٹس پر بند

کراچی (بزنس رپورٹر)پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں منگل کو بھی مندی کا رجحان غالب رہا جس کے نتیجے میں بینچ مارک کے ایس ای 100 انڈیکس میں 290سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا، ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر 100 انڈیکس 162,819.85 پوائنٹس کی بلند سطح پر جاپہنچا۔ تاہم دوپہر کے وقت منافع خوری کا رجحان واپس آگیا جس کے نتیجے میں ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس دن کی کم ترین سطح 161,276.81 پوائنٹس تک گرگیا۔

کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 291.59 پوائنٹس یا 0.18 فیصد کی کمی سے ایک لاکھ 61 ہزار 692 پوائنٹس پر بند ہوا،اسی طرح کے ایس ای 30انڈیکس 81 پوائنٹس کی کمی سے 49080پوائنٹس اور آل شیئرز انڈیکس 270 پوائنٹس کی کمی سے 97919 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی طور پر 559 کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جس میں سے 115 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ،284میں کمی اور 120کی قیمتوں میں استحکام رہا۔

 

