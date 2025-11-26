ڈالر کی قدر4پیسے کم،تولہ سونا7700روپے مہنگا
تولہ سونا 4 لاکھ 36 ہزار 562،دس گرام 3لاکھ 74 ہزار 281 کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کوروپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدرمیں کمی کارجحان برقراررہا،ادھر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 4پیسے کی کمی سے 280.57 روپے پر بند ہوا۔یادر ہے کہ پیر کو مقامی کرنسی 280.61 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 77 ڈالر کے بڑے اضافے سے 4142 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں نمایاں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 7 ہزار 700 روپے کے ہوشربا اضافے سے 4 لاکھ 36 ہزار 562 روپے پر جاپہنچا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 6601 روپے بڑھ کر 3لاکھ 74 ہزار 281 روپے ہوگئی۔مزید برآں چاندی کی فی تولہ قیمت 152 روپے کے بڑے اضافے سے 5 ہزار 422 روپے ہوگئی۔