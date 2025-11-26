کراچی ایکسپو میں تیسری فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کا آغاز
وفاقی وزیرتجارت نے افتتاح کیا،800سے زائد غیر ملکی مندوبین شریک افغانستان سے تجارت نہیں، سیکورٹی اور استحکام ترجیح ہے ، جام کمال خان
کراچی(بزنس ڈیسک،مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی وزیرِ تجارت جام کمال خان کراچی ایکسپو سینٹر میں تیسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کا افتتاح کردیا۔اس موقع پروفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ افغانستان سے تجارت نہیں، پاکستان کی سیکورٹی اور استحکام ہماری اولین ترجیح ہے ، ہر چیز ڈالر نہیں ہوتی۔ ہمارا افغانستان سے بڑا کنسرن ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اس میں کون سی غلط بات ہے ، سیکیورٹی نہیں ملتی تو مجبوراً پاکستان اقدامات کرے گا۔انہوں نے کہا کہ بحیثیت پاکستانی پہلی ترجیح سیکورٹی اور تحفظ ہونا چاہیے۔
افغانستان سیکورٹی اقدامات کرے گا تو ہماری طرف سے بھی مثبت اقدام نظر آئے گا۔ جام کمال نے کہا کہ نمائش میں مزید لوگوں کو لانا ہے ۔ یورپ، بحرین، آسیان، چین، افریقا، امریکا، کینیڈا، سمیت ملک بھر سے لوگ شریک ہیں۔ 800سے زائد غیر ملکی مندوبین شرکت کر رہے ہیں، انہیں پاکستان میں بڑا پوٹینشل نظر آرہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ مختلف ملکوں کے ساتھ پرانے ایف ٹی ایز پر دوبارہ بات چیت جاری ہے ۔ افریقہ کی مارکیٹ نئی ہے ، اچھی پیشرفت ہے ۔ بنگلہ دیش کے ساتھ دوبارہ تجارت بحال ہونا خوش آئند ہے۔ کسی ملک کیلئے میکرو استحکام سب سے زیادہ اہم ہے۔
ہم مائیکرو اور میکرو اکنامک پر توجہ دے رہے ہیں۔ پہلی بار ہے کہ کسی وزیراعظم نے انڈسٹری کے ساتھ اتنی انٹرایکشن کی۔ٹڈاپ کے چیف ایگزیکٹو فیض احمد نے کہاکہ ہم صرف ایک نمائش نہیں کر رہے ، ہم دنیا کے لیے پاکستان کی فراوانی اور پائیدار و قابلِ اعتماد فوڈ سپلائی کے عزم کے دروازے کھول رہے ہیں۔ صرف 3 برسوں میں فوڈ ایگ خطے کا سب سے اہم فوڈ ٹریڈ پلیٹ فارم بن چکا ہے ، کیونکہ پاکستان نے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی فوڈ ایکسپورٹس محدود نہیں کیں۔ ایونٹ میں ہزاروں پری شیڈیولڈ بی ٹو بی ملاقاتیں ہوں گی اور ہمیں ایک ارب ڈالر سے زائد ایکسپورٹ بزنس کی توقع ہے ، جس سے ملک بھر کے کسانوں اور ایکسپورٹرز کے لیے روزگار اور دیرپا شراکت داریاں پیدا ہوں گی۔