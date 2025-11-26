امریکا،چین اوربرطانیہ برآمدات کے حوالے سے سرفہرست
چارماہ میں امریکا کوبرآمدات سے 2.188ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا
اسلام آباد(اے پی پی)امریکا،چین اور برطانیہ جاری مالی سال کے دوران پاکستانی برآمدات کے حوالے سے سرفہرست رہے ۔اسٹیٹ بینک اورپی بی ایس کے مطابق پہلے چارماہ میں امریکا کوبرآمدات سے ملک کو 2.188 ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہوا جو 7.41فیصدزیادہ ہے ۔ چین پاکستانی برآمدات کے حوالے سے دوسرابڑاملک رہا، پہلے چارماہ میں چین کو پاکستانی برآمدات کاحجم 788.77 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا جوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 813.46ملین ڈالرکے مقابلے میں 3.03فیصدکم ہے۔پاکستانی برآمدات کے حوالے سے برطانیہ تیسرابڑاملک رہاہے ، مالی سال کے پہلے چارماہ میں برطانیہ کوپاکستان کی برآمدات کاحجم 752.96 ملین ڈالرریکارڈکیاگیا،گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں برطانیہ کوبرآمدات سے ملک کو760.83ملین ڈالر زرمبادلہ حاصل ہواتھا۔یواے ای اورجرمنی برآمدات کے حوالے سے بالترتیب چوتھے اورپانچویں بڑے ممالک رہے ۔