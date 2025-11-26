اسٹاک ایکسچینج میں جدید ٹریڈنگ سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ
کیش سیٹلڈ فیچرز کے آغاز کی تیاری، شیئرز کی خریدو فروخت میں کم رسک ہوگا قیمت کے فرق پرنفع نقصان، پیچیدہ ڈلیوری مراحل میں بھی نمایاں کمی آئے گی
کراچی (بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج نے سرمایہ کاروں کیلئے جدید ٹریڈنگ سہولت متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت کیش سیٹلڈ فیچرزکا آغاز کیا جارہا ہے ۔ نیا نظام نہ صرف سرمایہ کاروں کو لیورجڈ شیئرز کی کم رسک کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت دیگا بلکہ مارکیٹ کی لیکویڈٹی اور فعالیت میں بھی اضافہ کریگا ۔اسٹاک ایکسچینج انتظامیہ کے مطابق کیش سیٹلڈ فیوچر سسٹم میں ٹریڈ کی سیٹلمنٹ اصل شیئرز کی منتقلی کے بغیر ہوگی، نظام میں سرمایہ کار فیوچر پرائس اور آخری سیٹلمنٹ پرائس کے فرق کی بنیاد پر منافع یا نقصان حاصل کرینگے جس سے ٹریڈنگ کے پرانے ، پیچیدہ ڈلیوری مراحل میں نمایاں کمی آئیگی۔
اسٹاک ایکسچینج حکام کا کہنا ہے کہ سی ایس ایف کے ذریعے سرمایہ کار کم سرمائے کے ساتھ زیادہ منافع کمانے کا موقع حاصل کرسکیں گے کیونکہ اس میں پوری رقم ادا کرنا لازمی نہیں ہوگی۔ اس سہولت سے مارکیٹ میں نوجوان اور ریٹیل سرمایہ کاروں کی دلچسپی مزید بڑھے گی۔نئے نظام میں سرمایہ کار بڑھتی ہوئی قیمتوں کی توقع پر لانگ پوزیشن اور گرتی قیمتوں کے خدشے پر شارٹ پوزیشن لے کر بھی منافع حاصل کرسکیں گے ،سی ایس ایف ٹریڈنگ میں روزانہ منافع یا نقصان ٹی پلس ون پر متعلقہ اکاؤنٹ میں منتقل کردیا جائے گا جس سے شفافیت اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔حکام کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے سرمایہ کار اپنے لیورج پورٹ فولیو کو زیادہ آسان، تیز اور کم خطرے کے ساتھ مینج کرسکیں گے ۔