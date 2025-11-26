چین کو نمک کی برآمدات میں 26 فیصد اضافہ ریکارڈ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)رواں سال کے پہلے دس ماہ (جنوری تا اکتوبر)کے دوران پاکستان کی چین کو نمک کی برآمدات میں 26 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری تا اکتوبر چین کو نمک کی برآمدات کی مالیت 6.04 ملین امریکی ڈالر رہی جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں 4.79 ملین ڈالر تھی۔اس عرصے کے دوران کل برآمدی حجم 39.93 ملین کلوگرام تک پہنچ گیا۔صنعتی ماہرین نے اس بڑھوتری کا سبب بہتر تجارتی سہولت کاری اور پاکستان کے ہمالیائی پنک نمک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت قرار دی۔