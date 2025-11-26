صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)رواں سال کے پہلے دس ماہ (جنوری تا اکتوبر)کے دوران پاکستان کی چین کو نمک کی برآمدات میں 26 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری تا اکتوبر چین کو نمک کی برآمدات کی مالیت 6.04 ملین امریکی ڈالر رہی جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں 4.79 ملین ڈالر تھی۔اس عرصے کے دوران کل برآمدی حجم 39.93 ملین کلوگرام تک پہنچ گیا۔صنعتی ماہرین نے اس بڑھوتری کا سبب بہتر تجارتی سہولت کاری اور پاکستان کے ہمالیائی پنک نمک کی بڑھتی ہوئی مقبولیت قرار دی۔

 

