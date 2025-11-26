صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان، انڈونیشیا تجارتی تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق

  • کاروبار کی دنیا
زراعت و توانائی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کرسکتے ہیں،قونصل جنرل

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پاکستان، انڈونیشیا بزنس کونسل (پی آئی بی سی)کا ایک اہم اجلاس ایف پی سی سی آئی میں منعقد ہوا جس میں دوطرفہ تجارت کو وسعت دینے ، زراعت، توانائی اور مینوفیکچرنگ جیسے کلیدی شعبوں میں تعاون بڑھانے اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنے اور سرمایہ کاری کے بہاؤ کو بڑھانے کے لیے عملی حکمتِ عملی پر غور کیا۔اجلاس میں انڈونیشیا کے قونصل جنرل مدذاکر ایم اے نے خصوصی طور پر شرکت کی ۔قونصل جنرل مدذاکر ایم اے نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے پُرعزم ہے ۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں اور مشترکہ منصوبوں کے ذریعے زراعت، توانائی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔

 

