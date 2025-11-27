ایگرو فوڈ نمائش، دوسرے روز عالمی اداروں کی بھرپور شرکت
دو دنوں میں 4600 سے زائد ملاقاتیں، 61 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے معاہدے چیف ایگزیکٹو ٹی ڈی اے پی،سیکریٹری کی روس ودیگر ممالک کے وفود سے ملاقاتیں
کراچی (اسٹاف رپورٹر) فوڈ ایگ 2025 کے تیسرے ایڈیشن کے دوسرے روز، جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے تحت ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہو رہا ہے ، پاکستانی ایگرو اور فوڈ پروڈکٹس میں بھر پور عالمی سطح پر دلچسپی دکھائی گئی۔ اس سال ملک کے 23 سے زائد ایگرو فوڈ سیکٹرز کی نمائندگی کرنے والے 372 برآمد کنندگان اپنی مصنوعات پیش کر رہے ہیں، جبکہ 80 ممالک سے 850 سے زائد بین الاقوامی خریدار اور بڑی عالمی برانڈز نمائش میں شریک ہیں۔ فوڈ ایگ 2025 پاکستان کو اعلیٰ معیار کی ایگرو بیسڈ برآمدات کے ابھرتے ہوئے مرکز کے طور پر مستحکم کر رہا ہے۔
دوسرے دن چیف ایگزیکٹو ٹی ڈی اے پی فیض احمد اور سیکریٹری ٹی ڈی اے پی شہریار تاج نے روس، ملائیشیا، انڈونیشیا، کویت، ہانگ کانگ اور قازقستان کے وفود سے تفصیلی ملاقاتیں کیں، جن میں تجارتی تعاون کو گہرا کرنے اور نئے شعبہ جاتی مواقع تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی۔دو دنوں میں 4600 سے زائد بی ٹو بی ملاقاتیں منعقد ہوئیں، جن کے نتیجے میں 61 کروڑ 50 لاکھ امریکی ڈالر کے کاروباری معاہدے طے پائے ۔ چاول، پروسیسڈ فوڈ، سی فوڈ، کنفیکشنری، گوشت، سیریلز اور تیل دار بیجوں کے شعبوں میں نمایاں سرگرمیاں رہیں۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں نے سی فوڈ سیکٹر میں اہم برآمدی معاہدے کیے ، جو دو طرفہ تجارت میں ایک اور سنگ میل ہے ۔تقریب میں ایگرو فوڈ ماہرین نے اس بات پر بھی فکری گفتگو کی کہ پاکستانی مصنوعات کس طرح مختلف ممالک کے ایس پی ایس تقاضے مؤثر طریقے سے پورے کر سکتی ہیں۔