ڈچ کمپنیاں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کیلئے تیار، ڈپٹی ہیڈ مشن
زرعی ترقی، پانی کے انتظام، لائیو اسٹاک سیکٹر کی بہتری کیلئے مکمل تعاون کرینگے ہاجو پرووو کلوئٹ کی وزیر آبپاشی سندھ سے ملاقات، مختلف امور پر تفصیلی گفتگو
کراچی (اسٹاف رپورٹر) نیدر لینڈز نے سندھ میں جدید زراعت، آبپاشی، فلڈ مینجمنٹ اور لائیو اسٹاک کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے ۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو اور سیکریٹری آبپاشی ظریف کھیڑو سے نیدرلینڈز کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہاجو پرووو کلوئٹ نے کراچی میں ملاقات کی، جس میں آبپاشی نظام، ڈیلٹا کے سکڑنے ، سمندر کے پانی کے دراندازی (Sea Intrusion) اور مجموعی پانی کے انتظام کے امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
وزیر آبپاشی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سندھ کا ڈیلٹا صرف 36 فیصد رہ گیا ہے جبکہ دریاؤں میں سلٹ کم آنے کے باعث زمینوں کی زرخیزی اور ماہی گیری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کی ناکافی ڈرینج صلاحیت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر آبپاشی نے کہا کہ سندھ کو سب سے بڑا خطرہ سیلاب سے ہے ، لہٰذا آبپاشی اور ڈرینج کے نظام کو جدید سائنسی بنیادوں پر ازسرِنو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے ۔ نیدرلینڈز کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے پانی کے انتظام، جدید فوڈ پراسیسنگ اور کلائمیٹ ریزیلینس کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فریقین کے درمیان ڈچ کمپنیوں کے ساتھ ورکنگ گروپ یا ایم او یو تشکیل دینے اور سندھ ڈیلٹا کی بحالی سمیت آبپاشی کے ماحولیاتی اثرات پر مشترکہ رپورٹ تیار کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے کہا کہ ڈچ کمپنیاں زرعی، پانی، لائیو اسٹاک اور فوڈ پراسیسنگ سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔