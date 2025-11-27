صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(کامرس رپورٹر)فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامر س اینڈ انڈسٹر ی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیص مگوں نے فوڈ ایگ 2025 کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ۔۔۔

 فوڈ ایگ 2025 پاکستان کے زرعی اور غذائی شعبوں کی بے پناہ صلاحیتوں کا عکاس ہے، سرمایہ کاری کے لیے آزادانہ پالیسیاں، صنعت کے لیے مسابقتی توانائی کے نرخ اور ایس آئی ایف سی کا فعال کردار پاکستان کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے تیزی سے ایک پرکشش مقام بنا رہے ہیں۔مجھے یقین ہے ایف پی سی سی آئی کے ذریعے ہونے والے معاہدے قابلِ قدر تجارت اور سرمایہ کاری لے کر آئیں گے۔

