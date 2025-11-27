مالی سال کے اختتام پرپی این ایس سی کا کارپوریٹ بریفنگ سیشن
کراچی (کامرس رپورٹر) پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے مالی سال 30 جون 2025 کے اختتام پر اپنا کارپوریٹ بریفنگ سیشن پی این ایس سی بلڈنگ کراچی میں منعقد کیا۔
اجلاس میں ماہرین تجزیہ، سرمایہ کاروں اور بروکریج ہاؤسز کے نمائندوں نے بذریعہ شرکت عامہ اور آن لائن شرکت کی، جبکہ پی این ایس سی کی سینئر مینجمنٹ نے کارپوریشن کی آپریشنل کارکردگی، مالی نتائج، فلیٹ کی افادیت، اہم اسٹرٹیجک ترقیات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ سیشن کے دوران چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کارپوریشن کی مسلسل پیشرفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود ادارہ اپنے اہداف کی جانب پرعزم ہے۔