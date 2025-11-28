اسٹاک ایکسچینج ،تیزی، 60 فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں
2184پوائنٹس کے اضافے سے 100انڈیکس 165373.31پربند
کراچی(بزنس رپورٹر) فوڈ ایگریکلچر نمائش میں پاکستانی مصنوعات کے نئے برآمدی معاہدے اور وزیر اعظم کا دورہ بحرین اسٹاک ایکسچینج کو کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی تیزی کی جانب گامزن کرگیا جس سے بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1لاکھ 64ہزار اور 1لاکھ 65ہزار پوائنٹس کی دو حدیں عبور ہو گئی۔ زبردست تیزی کے سبب 60فیصد حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ حصص کی مالیت 2کھرب 31ارب روپے بڑھ گئی۔ آئل اینڈ گیس ، فرٹیلائزر ، فارما ، کیمیکل اور آئی ٹی سمیت دیگر شعبوں میں انفرادی نوعیت کی سرمایہ کاری سے کاروبار کے تمام دورانیے میں مارکیٹ مثبت زون میں رہی۔
کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100 انڈیکس 2184.78 پوائنٹس کے اضافے سے 165373پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30 انڈیکس 758.11پوائنٹس کے اضافے سے 50494پوائنٹس، کے ایس ای آل شئیر انڈیکس 1230پوائنٹس کے اضافے سے 99659 پوائنٹس اور کے ایم آئی 30انڈیکس 4268 پوائنٹس کے اضافے سے 237098 پوائنٹس پر بند ہو ا ۔ کاروباری حجم بدھ کی نسبت 22فیصد زائد رہا۔