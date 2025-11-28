یورو ، پاؤنڈ ٹرانزیکشنز بھی دسمبر سے آر اے ایس سے منسلک
بینکوں کو ڈالر کی طرح یورو اور پاؤنڈ اکاؤنٹس پر بھی آن لائن ریگولیٹری اپروول لینا ہوگا
کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ڈالر کے بعد اب یورو اور برطانوی پاؤنڈ کے لین دین سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مرکزی بینک کے تازہ ترین سرکلر کے مطابق یکم دسمبر 2025ء سے یورو اور پاؤنڈ کرنسیوں کی تمام ٹرانزیکشنز ریگولیٹری اپروول سسٹم سے لنک ہوں گی جس کا مقصد فارن ایکسچینج نظام میں شفافیت اور نگرانی کو مزید مضبوط بنانا ہے ۔سرکلر میں کہا گیا کہ بینک اب ڈالر، یورو اور پاؤنڈ کے تمام اکاؤنٹس میں رقم جمع یا رقم نکلوانے سے قبل آن لائن ریگولیٹری اپروول حاصل کریں گے ،اس کے بغیر کوئی ٹرانزیکشن عمل میں نہیں آئے گی۔
اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ سرکلر میں مزید کہا گیا کہ یورو اور پاؤنڈ اکاؤنٹس سے سرحد پار ادائیگی اور بین الاقوامی منتقلی بھی اب براہِ راست آر اے ایس سسٹم سے لنک ہوں گی تاکہ ہر ٹرانزیکشن مرکزی بینک کی نگرانی میں ہو ۔سرکلر کے مطابق نئی پالیسی کا مقصد مارکیٹ میں غیر شفاف ٹرانزیکشنز کے خدشات کم کرنا اور فارن ایکسچینج کے بہاؤ کو بہتر طریقے سے مانیٹر کرنا ہے ۔