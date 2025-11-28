فوڈاَیگ نمائش کا اختتام، 641ملین ڈالرسے زائد معاہدے طے
ایونٹ میں 80سے زائد ممالک کی شرکت،5ہزار سے زیادہ بی ٹو بی ملاقاتیں ہوئیں تین روزہ نمائش نے توقعات سے بڑھ کرنتائج دیے ، چیف ایگزیکٹو ٹڈاپ فیض احمد
کراچی (بزنس رپورٹر)تیسری بین الاقوامی فوڈ اینڈ ایگریکلچر نمائش کا ایکسپو سینٹر میں شاندار انداز میں اختتام ہوا۔تین روزہ نمائش کے دوران پہلے دو دنوں میں مجموعی طور پر 641 ملین امریکی ڈالر کے کاروباری معاہدے طے پائے ، جو اس ایونٹ کی غیر معمولی کامیابی اور پاکستان کی بڑھتی ہوئی ایگرو فوڈ برآمدی صلاحیت کا واضح ثبوت ہے ۔ نمائش نے پاکستان کو عالمی سطح پر ایک ابھرتے ہوئے ایگرو فوڈ ہب کے طور پر نمایاں کیا۔ افتتاحی خطاب میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو فیض احمد نے کہا کہ فوڈایگ 2025 ایک بے مثال کامیابی رہی ہے جس نے ہماری توقعات سے بڑھ کر نتائج دیے ۔ انہوں نے کہا کہ جدت اور پائیداری کے موضوع کے تحت پاکستان کے ایگرو فوڈ سیکٹر کے معیار، تنوع اور مسابقت کو دنیا کے سامنے مضبوطی سے پیش کیا گیا اور نتائج اس کامیابی کا بہترین ثبوت ہیں۔یہ نمائش ٹڈاپ کے زیر اہتمام منعقد ہوئی جس میں 20 سے زائد ایگرو فوڈ سب سیکٹرز سے 370 سے زائد پاکستانی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ نمائش میں 80 سے زائد ممالک کے 850 سے زیادہ بین الاقوامی خریداروں نے شرکت کی جن میں دنیا کے بڑے فوڈ امپورٹرز شامل تھے۔
سیکرٹری ٹڈاپ شہریار تاج کے مطابق اس سال آنے والے خریداروں میں چین کی جے سی او ایف، ملائیشیا کا واحد چاول درآمد کنندہ BERNAS، برطانیہ کا سب سے بڑا حلال ڈسٹری بیوٹر اے ٹیک فوڈز ، یورپ میں باسمتی چاول کا سب سے بڑا خریدار سوریا فوڈز یوکے اور ترکی کی معروف ریٹیل چین میگروس شامل تھیں۔نمائش کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار بی ٹو بی میچ میکنگ پروگرام نے ادا کیا، جس کے دوران پہلے دن 2,148 کاروباری ملاقاتیں ہوئیں جن کا تخمینی کاروباری حجم 186.58 ملین ڈالر رہا، جبکہ دوسرے دن مزید 2,860 ملاقاتیں ہوئیں جن کی متوقع کاروباری مالیت 454.55 ملین ڈالر رہی۔ یوں مجموعی طور پر 5 ہزار سے زیادہ بی ٹو بی ملاقاتیں ہوئیں اور 641 ملین ڈالر کے کنفرم کاروباری معاہدے طے پائے۔
اس ایونٹ کا ایک اہم سنگ میل چین کے ساتھ بڑے تجارتی معاہدوں کا ہونا تھا، جن کی مجموعی مالیت 33.9 ملین ڈالر رہی۔ نمایاں معاہدوں میں بیجنگ سپر ایگرو ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ 9.7 ملین ڈالر کا تل کا کنٹریکٹ اور شانشی ین فا فوڈ کمپنی کے ساتھ 10 ملین ڈالر کا بوائلڈ بیف کا معاہدہ شامل ہے جو ویلیو ایڈڈ میٹ سیکٹر میں بڑی پیش رفت ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کو ہیٹ ٹریٹڈ میٹ کی برآمدات کے لیے اہم مفاہمتی یادداشت بھی دستخط ہوئی، جو دنیا کی سب سے بڑی فوڈ مارکیٹ میں پاکستان کے لیے وسیع مواقع کھولتی ہے ۔نمائش کے دوران قطر، چین، اٹلی، ملائیشیا اور انڈونیشیا سمیت مختلف ممالک کے سرکاری و ریگولیٹری حکام کے ساتھ اہم ملاقاتیں ہوئیں جن میں تجارتی رکاوٹیں دور کرنے ، سرٹیفیکیشن کی باہمی قبولیت اور مشترکہ تعاون جیسے موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ اس دوران سات تکنیکی سیشنز اور چار انٹرایکٹو سیمینارز بھی منعقد کیے گئے جن میں سینیٹری اور فائٹو سینیٹری تقاضے ، اولیو ویلیو چین، لاجسٹکس، ایکسپورٹ فنانسنگ اور پروسیسڈ فوڈز میں ویلیو ایڈیشن جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے ۔