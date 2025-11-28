مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 45350سودے
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج (پی ایم ای ایکس)میں 37ارب روپے کے سودے ہوئے۔گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد45350رہی۔زیادہ سودے سونے کے ہوئے۔۔۔
جن کی مالیت 14.970 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 7.652 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 7.720 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 2.301 ارب روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 1.964 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 1.017 ارب روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 271.617 ارب روپے ریکارڈ کی گئی۔