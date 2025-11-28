جوبلی لائف انشورنس انشورٹیک 2025 کا ٹائٹل اسپانسر بن گیا
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان کی صف اول کی لائف انشورنس کمپنی، جوبلی لائف انشورنس نے انشور ٹیک 2025 کے ساتھ ٹائٹل اسپانسر کا معاہدہ کیا ہے ۔اس حوالے سے کانفرنس کا موضوع پاکستان کی انشور ٹیک دہائی:وژن 2030 سے متعلق سہولت بڑھانا ہے۔
تقریب میں انشورنس انڈسٹری کے رہنماؤں اور ٹیکنالوجی ماہرین نے شرکت کی جہاں ڈیجیٹائزیشن کے مستقبل، مالیاتی شمولیت اور انشورنس سیکٹر کی نئی سمتوں کے تعین میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار پر اہم معلومات کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ کانفرنس اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انشورنس انڈسٹری پاکستان میں ڈیجیٹل انشورنس کے فروغ اور ایسے پلیٹ فارمز کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جو پورے شعبے میں مثبت اور دیرپا تبدیلی کو ممکن بنائیں۔ پاکستان کا انشورنس سیکٹر تیزی سے ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے جسے بڑھتی انٹرنیٹ رسائی، مضبوط تر فن ٹیک ایکو سسٹم، اور صارفین کو حاصل جدید اور بلاتعطل خدمات سے متعلق بڑھتی ہوئی توقعات اس سفر کو پائیدار بنا رہی ہیں۔ سالانہ 14 ارب ڈالر کی ڈیجیٹل پیمنٹس اور 53 فیصد سے زائد اسمارٹ فونز کے استعمال کے ساتھ، ڈیجیٹل تبدیلی کی رفتار مالیاتی خدمات میں پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہو چکی ہے ۔دوسری جانب، ملک میں جدت سے لیس ترقی انشورنس کی انتہائی کم رسائی کو آگے پھیلانے کے لئے ایک وسیع موقع پیش کرتی ہے ۔ انشور ٹیک 2025 اس خلاء کو پُر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ، جہاں ایسے حل پیش کیے جا رہے ہیں جو رسائی، سہولت اور صارفین کے بہتر تجربات کو یقینی بناتے ہیں۔