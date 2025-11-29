ڈالر مزیدسستا،تولہ سونا4لاکھ 38ہزار 862پر مستحکم
انٹربینک میں ڈالر 280.52،اوپن مارکیٹ میں 281.56کا ہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے ۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں مستحکم رہیں۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 280.52روپے کاہوگیا،اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 4پیسے کی کمی سے 281روپے 56پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 4165 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 لاکھ 38 ہزار 862 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 76 ہزار 253 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 38 ہزار 862 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت بھی 5 ہزار 642 روپے پر برقرار رہی۔