صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر مزیدسستا،تولہ سونا4لاکھ 38ہزار 862پر مستحکم

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر مزیدسستا،تولہ سونا4لاکھ 38ہزار 862پر مستحکم

انٹربینک میں ڈالر 280.52،اوپن مارکیٹ میں 281.56کا ہوگیا

کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ بدستور جاری ہے ۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتیں مستحکم رہیں۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 280.52روپے کاہوگیا،اسی طرح اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر 4پیسے کی کمی سے 281روپے 56پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 4165 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ مستحکم رہنے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 لاکھ 38 ہزار 862 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 لاکھ 76 ہزار 253 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 38 ہزار 862 روپے پر مستحکم رہی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت بھی 5 ہزار 642 روپے پر برقرار رہی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چین:چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کی زمین پر واپسی

دنیا کی سب سے بڑی چاندی کی اینٹ کی نقاب کشائی

انوکھی واردات، ’ڈانس کرتا چور‘ شہری کا موبائل لے گیا

گاڑیوں کی سیٹ بیلٹ میں چھوٹا بٹن کس کام آتا ہے

مسافر کی طیارے کا ایمرجنسی دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش

روزانہ3انرجی ڈرنک کین پینے والا چلنے پھرنے سے معذور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak