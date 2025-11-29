صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوجی فرٹیلائزر اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان معاہدہ

  • کاروبار کی دنیا
فوجی فرٹیلائزر اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان معاہدہ

کراچی(بزنس ڈیسک)فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ(ایف ایف سی)اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد پاکستان میں مکئی کی ویلیو چین کو مضبوط اور۔۔۔

جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے ۔اِس شراکت داری کے تحت ایف ایف سی کے قومی سطح پر قائم سونا سینٹرز اور فصلوں کی غذائیت کی قیادت کو کورٹیوا کی عالمی بیج کی جدت اور زرعی ماہرین کی مہارت کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے ، فارم کی پیداواری صلاحیت اور منافع میں اضافہ ، اناج اور سیلج مارکیٹ دونوں کیلئے ویلیو چین کے روابط کو مضبوط بنانا، اعلیٰ معیار کی ٹیکنالوجیز اور فارمنگ سپورٹ تک رسائی میں توسیع اور کاشتکاروں کو ای ڈبلیو آراور ایکسپورٹ گریڈ مواقع میں حصہ لینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ تقریب میں ایف ایف سی کی جانب سے ایف ایف سی کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او جہانگیر پراچہ، چیف کمرشل آفیسر علی جنجوعہ ، ہیڈ آف سیلز میاں ذکا الدین ، جی ایم سَسٹینیبلٹی اینڈ انوویشن سالار ملک، سی او او سونا سینٹر فیضان الرحمن صدیقی اور یو ایم سَسٹی نیبلٹی اینڈ انوویشن شفیق الرحمن نے شرکت کی جبکہ کورٹیوا کی جانب سے کمرشل ڈائریکٹر سائوتھ ایسٹ ایشیا ء اینڈ پاکستان برائس سٹگریس، ڈائریکٹر کمرشل آپریشنزندیم مرزا، کنٹری منیجر پاکستان اینڈ ریگولیٹری ٹیم لیڈراے پی اے سی طلال حکیم ، نیشنل سیلز منیجر کورٹیوا سیڈز طاہر شہباز اور کنٹری مارکیٹ لیڈ سیڈز محمد داور نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گڑھی شاہو ،گارڈن ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں وارداتیں

پنجاب یونیورسٹی ہاسٹل کے سامنے ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق

میٹروبس :بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

قصور:5سالہ بچی سے زیادتی

8منشیات فروش گرفتار ، مقدمات درج

سابقہ رنجش ،شہری کو حبس بے جا میں رکھ کر مبینہ تشدد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak