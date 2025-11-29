فوجی فرٹیلائزر اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان معاہدہ
کراچی(بزنس ڈیسک)فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ(ایف ایف سی)اور کورٹیوا ایگری سائنس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد پاکستان میں مکئی کی ویلیو چین کو مضبوط اور۔۔۔
جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ہے ۔اِس شراکت داری کے تحت ایف ایف سی کے قومی سطح پر قائم سونا سینٹرز اور فصلوں کی غذائیت کی قیادت کو کورٹیوا کی عالمی بیج کی جدت اور زرعی ماہرین کی مہارت کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے ، فارم کی پیداواری صلاحیت اور منافع میں اضافہ ، اناج اور سیلج مارکیٹ دونوں کیلئے ویلیو چین کے روابط کو مضبوط بنانا، اعلیٰ معیار کی ٹیکنالوجیز اور فارمنگ سپورٹ تک رسائی میں توسیع اور کاشتکاروں کو ای ڈبلیو آراور ایکسپورٹ گریڈ مواقع میں حصہ لینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ تقریب میں ایف ایف سی کی جانب سے ایف ایف سی کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او جہانگیر پراچہ، چیف کمرشل آفیسر علی جنجوعہ ، ہیڈ آف سیلز میاں ذکا الدین ، جی ایم سَسٹینیبلٹی اینڈ انوویشن سالار ملک، سی او او سونا سینٹر فیضان الرحمن صدیقی اور یو ایم سَسٹی نیبلٹی اینڈ انوویشن شفیق الرحمن نے شرکت کی جبکہ کورٹیوا کی جانب سے کمرشل ڈائریکٹر سائوتھ ایسٹ ایشیا ء اینڈ پاکستان برائس سٹگریس، ڈائریکٹر کمرشل آپریشنزندیم مرزا، کنٹری منیجر پاکستان اینڈ ریگولیٹری ٹیم لیڈراے پی اے سی طلال حکیم ، نیشنل سیلز منیجر کورٹیوا سیڈز طاہر شہباز اور کنٹری مارکیٹ لیڈ سیڈز محمد داور نے شرکت کی۔