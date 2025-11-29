صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 35517سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 35517سودے

زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 9.788 ارب روپے رہی

کراچی(بزنس رپورٹر) مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب روپے کے سودے ہوئے ۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سودوں کی مجموعی تعداد35517رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 9.788 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 3.885 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 5.663 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 347.917 ملین روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.319 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 549.973 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 88.128 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 106.594 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 394.435 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 346.909 ملین روپے ، ایلومینم کے سودوں کی مالیت 24.560 ملین روپے اور برینٹ کے سودوں کی مالیت 25.876 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کبھی ہم فیل ہو جاتے ہیں ، اچھا وقت مختصر ہو جاتاہے: بابراعظم

تین ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کا فائنل آج کھیلا جائیگا

آسٹریا کو ہرا کر پرتگال نے فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ جیت لیا

اے ٹی پی چیلنجر ، اعصام الحق نے نئی تاریخ رقم کردی

پی سی بی اور اٹلی کرکٹ فیڈریشن کے مابین تاریخی معاہدہ

امریکی ویزا تنازع، ایران کا فیفا ورلڈکپ ڈرا کے بائیکاٹ کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak