مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب کے 35517سودے
زیادہ سودے سونے کے ہوئے ،مالیت 9.788 ارب روپے رہی
کراچی(بزنس رپورٹر) مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب روپے کے سودے ہوئے ۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سودوں کی مجموعی تعداد35517رہی۔ زیادہ سودے سونے کے ہوئے جن کی مالیت 9.788 ارب روپے رہی جب کہ کوٹس کے سودوں کی مالیت 3.885 ارب روپے ، چاندی کے سودوں کی مالیت 5.663 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 کے سودوں کی مالیت 347.917 ملین روپے ، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 2.319 ارب روپے ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 549.973 ملین روپے ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 88.128 ملین روپے ، ڈی جے کے سودوں کی مالیت 106.594 ملین روپے ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 394.435 ملین روپے ، کاپر کے سودوں کی مالیت 346.909 ملین روپے ، ایلومینم کے سودوں کی مالیت 24.560 ملین روپے اور برینٹ کے سودوں کی مالیت 25.876 ملین روپے ریکارڈ کی گئی۔