معرکہ معیشت کے لئے یوبی جی اور بی ایم پی گروپ کا اتحاد
معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ،گوہر اعجاز،ایس ایم تنویر،میاں انجم نثار
لاہور(این این آئی)سابق وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز،یونائیٹڈ بزنس گروپ کے سرپرستِ اعلی ایس ایم تنویر،بزنس مین پینل کے چیئرمین و سابق صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار،ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ذکی اعجاز و دیگر بزنس کمیونٹی لیڈرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہاکہ معرکہ معیشت کے لئے یوبی جی اور بی ایم پی گروپ نے اتحاد کر لیا ہے جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دفاع مضبوط بنایا ملک کو کھڑا کیا، ہم بزنس کمیونٹی اتحاد سے ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے ۔ حکومت چند رئیسوں کے بجائے 400 سے زائد چیمبرز فیڈریشن رہنماؤں کی مشاورت سے معاشی اصلاحات لائے اور باقی آئی پی پیز سے فوری معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے ۔ بزنس کمیونٹی نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معرکہ حق جیت کر ملک کو ناقابل تسخیر بنایا، ہم آج اعادہ کرتے ہیں کہ ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے لیکن حکومت چند رئیسوں کے ساتھ ملکر فیصلے نہ کرے بلکہ اصل بزنس کمیونٹی سے مشاورت سے اصلاحات لائے تاکہ ملک آگے چلے باقی آئی پی پیز سے معاہدوں پر بات چیت سے ریٹ کم کرے ۔