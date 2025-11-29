صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی میں ویتنام ٹریڈ مشن کی سربراہ نگوین تھی ڈائپ نے دوطرفہ تجارت میں اضافے کے مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ یقین ظاہر کیا کہ پاکستان اور ویتنام کے درمیان تجارت جلد ہی ایک ارب ڈالر کی حد عبور کر لے گی ۔ دوطرفہ تجارت 2006 میں صرف 54 ملین ڈالر سے بڑھ کر 2022 میں 905 ملین ڈالر تک جا پہنچی جب کہ 2024 میں یہ 850 ملین ڈالر رہی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ویتنام کے وفد کے کراچی چیمبرکے دورے پرکیا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات اس وقت ویتنام کی مجموعی درآمدات کے صرف 2 فیصد سے بھی کم ہیں حالانکہ پاکستان کی کئی اہم برآمدی مصنوعات کی ویتنام کی مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ ہے ۔انہوں نے ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کیلئے تجویز دی کہ کے سی سی آئی اعلیٰ سطح وفد ویتنام بھیجے تاکہ اہم بزنس چیمبرز اور صنعتی گروپوں سے ملاقات کی جا سکے ۔

 

