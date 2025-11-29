صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں مصنوعی ذہانت کیلئے پہلا سوورن کلاؤڈ کا آغاز

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے مقامی سطح پر کلاوڈ سروسز کی سہولت دستیاب ہوگئی ہے ۔۔۔

مصنوعی ذہانت کے حوالے سے کلاوڈ ڈیٹا سروسز میں مخصوص ٹیکنالوجی کی حامل خدمات درکار ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ڈیٹا والٹ اور ٹیلی نار پاکستان میں اشتراک ہوگیا ہے اور پاکستان کے پہلے اے آئی (مصنوعی ذہانت)کے سوورن کلاؤڈ نے کام شروع کردیا ہے ۔ ٹیلی نار پاکستان کے انٹر پرائز اور تجارتی صارفین جیسا کہ مالیاتی دارے ، بڑے اسپتال اور پیداواری یونٹس، زراعت، لاجسٹکس کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کا ڈیٹا بیس اب ملک کے اندر دستیاب ہوگیا ہے ۔ ڈیٹا والٹ کا کلاوڈ سرورمصنوعی ذہانت کے انفرااسٹرکچر کے لئے جدید جی پی یو ٹیکنالوجی کے ذریعے کلاوڈ سروسز فراہم کررہا ہے ۔ڈیٹا والٹ پاکستان کی چیف ایگزیکٹو آفیسر مہوش سلمان علی نے کہا کہ ڈیٹا والٹ کلاؤڈ کے ذریعے ٹیلی نار پاکستان کے انٹرپرائز پورٹ صارفین کوڈیٹا بیرون ملک ارسال کئے بغیرمقامی سطح پر کلاوڈ کی خدمات فراہم کریں گے۔

 

