ایس ایم ای پالیسی کو تمام وزارتوں سے ہم آہنگ کرنیکی تجویز
معاشی زونز میں مخصوص اراضی و سہولتیں بحال کی جائیں ،مشہود علی خان
کراچی(بزنس رپورٹر)معاونِ خصوصی ہارون اختر خان کی زیرِ صدارت میڈ ان پاکستان ایس ایم ای کلسٹرز 2025 اجلاس میں سینئر بورڈ ممبر مشہود علی خان نے تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ نئی ایس ایم ای پالیسی کو وزارتِ خزانہ، وزارتِ تجارت اور صنعتی پالیسیوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگ کرنے اور تمام متعلقہ وزارتوں کی مشترکہ ملکیت کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے اپنی آراء سے روشناس کراتے ہوئے اجلاس میں مزید کہا کہ نئے معاشی زونز میں ایس ایم ایز کے لیے 50 سے 100 ایکڑ تک مخصوص زمین اور تیار سہولیات کی فراہمی کو بحال کیا جائے جبکہ فنڈنگ گیپ کم کرنے اور صنعت کاری کو تیز کرنے کیلئے سنگل ڈیجٹ مارک اپ پر طویل المدتی مالیاتی سہولت کے اجرا کی تجویز کو بھی زیر غور لایا جائے ،اسکے علاوہ صوبائی سطح پر مربوط حکمت عملی کے لیے یہ پیشکش بورڈ ممبران اپنے صوبوں میں ایس ایم ای پالیسی کے نفاذ کی قیادت کریں گے ۔