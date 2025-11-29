صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامشورو جائنٹ ونچر لمیٹڈ کی تقریباً 5سال 6ماہ بعد پیداوار بحال

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان کے سب سے بڑے نجی ایل پی جی پروڈکشن یونٹ جامشورو جائنٹ ونچر لمیٹڈ کی تقریباً 5 سال 6 ماہ بعد پیداوار بحال ہوگئی اور ایل پی جی کی پہلی کھیپ بھی روانہ کر دی گئی ہے ۔۔

اس ضمن میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو پلانٹ کی بحالی سے متعلق باضابطہ تفصیلات موصول ہوچکی ہیں۔ معاشی ماہرین کے مطابق اسپیشل انوسٹمنٹ فیسلی ٹیشن کونسل نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے ساتھ معاملہ حل کرکے جے جے وی ایل کی طویل تعطل کا شکار پیداوار کو دوبارہ شروع کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ صنعت سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے نہ صرف مقامی ایل پی جی سپلائی بہتر ہوگی بلکہ مارکیٹ میں قیمتوں کے استحکام میں بھی مدد ملے گی۔ ارسال کردہ تفصیلات کے مطابق جے جے وی ایل ملک کا سب سے بڑا نجی ایل پی جی پروڈیوسر ہے اور اس کی بندش کے باعث درآمدات پر انحصار بڑھ گیا تھا۔

 

