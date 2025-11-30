اسٹاک ایکسچینج میں غیر معمولی تیزی سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال
مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے قابل ذکر بہتری، 4ہزار 574پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ انڈیکس میں 2.82فیصد اضافہ، بلند ترین سطح 167,005 پوائنٹس کو چھوا
کراچی(کامرس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے کے دوران کاروباری سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں مارکیٹ نہ صرف مضبوط ہوئی، بلکہ سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی قابلِ ذکر بہتری ریکارڈ کی گئی۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 100 انڈیکس میں مجموعی طور پر 4,574 پوائنٹس کا شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 2.82 فیصد بہتری کے ساتھ 1,66,677 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا، اس دوران مارکیٹ نے اپنی ہفتہ وار بلند ترین سطح 167,005 پوائنٹس بھی چھوئی، جو موجودہ سرمایہ کاری رجحان کی مضبوطی کا واضح اشارہ ہے ۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 149 ارب روپے کے 2 ارب 80 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا، جو مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی بڑھتی دلچسپی کی نشاندہی ہے ، ٹریڈنگ سیشنز کے دوران مختلف شعبوں میں نمایاں خریداری کے باعث نہ صرف کاروباری حجم بڑھا بلکہ اسٹاک کی قیمتوں میں تیزی نے مجموعی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کو بھی بلندیوں تک پہنچایا، اعداد وشمار کے مطابق مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں ایک ہفتے کے دوران 353 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مجموعی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 18 ہزار 866 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ سرمایہ کاروں کی دلچسپی زیادہ تر فرٹیلائزر،سیمنٹ، آئل اینڈ گیس، فارماسیوٹیکل ، کیمیکل اور ٹیکنالوجی شعبوں میں رہی، جہاں کارپوریٹ نتائج، بہتر مالی پالیسیوں اور مصنوعات کی بڑھتی ہوئی۔