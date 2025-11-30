سونے کی قیمت میں ایک بارپھر 5ہزار 300روپے اضافہ
فی تولہ 4لاکھ 44ہزار 162روپے کا ہوگیا، عالمی منڈی میں بھی قیمت بڑھی 24قیراط چاندی بھی 267روپے مہنگی، نئی قیمت 5ہزار 909روپے ہو گئی
کراچی(کامرس رپورٹر)عالمی اور مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مقامی سطح پر سونا بلند ترین سطح کے قریب پہنچ گیا۔ معاشی غیر یقینی صورتحال، عالمی افراطِ زر کے خدشات اور ڈالر کی طلب میں اضافے کے اثرات نے قیمتی دھاتوں کی مارکیٹ کو ایک بار پھر اوپر کی جانب دھکیل دیا، صرافہ بازاروں کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونا 5 ہزار 300 روپے مہنگا ہوکر 4 لاکھ 44 ہزار 162 روپے کا ہوگیا، جو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سب سے زیادہ اضافہ ہے ، اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 4 ہزار 544 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 3 لاکھ 80 ہزار 797 روپے ہوگئی، آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق مسلسل بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے سبب فی تولہ چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ، 24 قیراط فی تولہ چاندی 267 روپے بڑھنے سے نئی قیمت 5 ہزار 909 روپے کی سطح پر پہنچ گئی ہے ۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی بڑی تیزی ریکارڈ کی گئی، جہاں فی اونس سونا 53 ڈالر بڑھ کر 4,218 ڈالر کا ہوگیاعالمی منڈی میں اس اضافے کی بنیادی وجوہات میں امریکی معاشی اعدادوشمار، جیو پولیٹیکل کشیدگی اور عالمی سرمایہ کاروں کا محفوظ سرمایہ کاری کی جانب رجحان شامل ہیں۔