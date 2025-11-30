صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کے خاتمے پر وزیر اعظم سے تشکر

  • کاروبار کی دنیا
ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کے خاتمے پر وزیر اعظم سے تشکر

برآمدات میں بہتری، مسابقتی قیمت پر برآمدی آرڈرز بک ہوسکیں گے ، فباٹی صدر

کراچی (اسٹاف رپورٹر)فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (فباٹی) کے صدر شیخ محمد تحسین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے برآمدی صنعتوں پر عائد ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ۔ اس فیصلے کو برآمدی شعبے کے لئے خوش آئندہ اور اہم ریلیف ہے ۔ اپنے ایک بیان میں شیخ محمد تحسین کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو ختم کرنے سے برآمد کنندگان کو مالیاتی ریلیف ملے گا، جس سے وہ مسابقتی قیمت پر برآمدی آرڈرز بک کر سکیں گے ۔ شیخ محمد تحسین نے ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج میں 50 ارب روپے کے فنڈز کے استعمال کے لئے کمیٹی بنانے کے اعلان کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ اس کمیٹی میں ممتاز کاروباری، برآمدی رہنماؤں کو شامل کیا جائے ۔ اس کو فنڈ دہندگان کے مشورے سے شفاف انداز میں استعمال کیا جائے ۔ انہوں نے تجویز دی کہ مذکورہ فنڈ سے برآمدی شعبے کو درپیش انفرااسٹرکچر کے مسائل کو حل کرنے پر استعمال کیا جائے ۔ جس سے شہر کی صنعتوں سے جس تناسب سے فنڈ جمع ہوا ہے ۔ اسی تناسب سے ان شہروں کی برآمدی صنعتوں کے لئے اسے خرچ بھی کیا جائے ۔ شیخ تحسین نے اس فنڈز سے صنعتی فضلے کو درست طور پر ٹھکانے لگانے کے لئے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ، صنعتوں کو یورپی اور بین الاقوامی ماحولیاتی قوانین پر عملدرآمد کرنے اور ہنرمند افرادی قوت کی تربیت میں استعمال کرنے پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak