ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کے خاتمے پر وزیر اعظم سے تشکر
برآمدات میں بہتری، مسابقتی قیمت پر برآمدی آرڈرز بک ہوسکیں گے ، فباٹی صدر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (فباٹی) کے صدر شیخ محمد تحسین نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے برآمدی صنعتوں پر عائد ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ۔ اس فیصلے کو برآمدی شعبے کے لئے خوش آئندہ اور اہم ریلیف ہے ۔ اپنے ایک بیان میں شیخ محمد تحسین کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج کو ختم کرنے سے برآمد کنندگان کو مالیاتی ریلیف ملے گا، جس سے وہ مسابقتی قیمت پر برآمدی آرڈرز بک کر سکیں گے ۔ شیخ محمد تحسین نے ایکسپورٹ ڈویلپمنٹ سرچارج میں 50 ارب روپے کے فنڈز کے استعمال کے لئے کمیٹی بنانے کے اعلان کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ اس کمیٹی میں ممتاز کاروباری، برآمدی رہنماؤں کو شامل کیا جائے ۔ اس کو فنڈ دہندگان کے مشورے سے شفاف انداز میں استعمال کیا جائے ۔ انہوں نے تجویز دی کہ مذکورہ فنڈ سے برآمدی شعبے کو درپیش انفرااسٹرکچر کے مسائل کو حل کرنے پر استعمال کیا جائے ۔ جس سے شہر کی صنعتوں سے جس تناسب سے فنڈ جمع ہوا ہے ۔ اسی تناسب سے ان شہروں کی برآمدی صنعتوں کے لئے اسے خرچ بھی کیا جائے ۔ شیخ تحسین نے اس فنڈز سے صنعتی فضلے کو درست طور پر ٹھکانے لگانے کے لئے ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ، صنعتوں کو یورپی اور بین الاقوامی ماحولیاتی قوانین پر عملدرآمد کرنے اور ہنرمند افرادی قوت کی تربیت میں استعمال کرنے پر زور دیا۔