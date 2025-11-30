آذاخیل ڈرائی پورٹ کیلئے ٹرانس شپمنٹ میں اہم بہتری متعارف
کنسائنمنٹس کی ہینڈلنگ میں مدد ملے گی، اقدام کا تاجروں کی جانب سے خیر مقدم یہ ایف بی آر کا نہایت مثبت اور بروقت اقدام ہے ، زبیر موتی والا، ریحان حنیف
کراچی (کامرس رپورٹر) بزنس مین گروپ چیئرمین زبیر موتی والا اور صدر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد ریحان حنیف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کسٹمز جنرل آرڈر (سی جی او) نمبر 08/2025 کے اجراء کا خیرمقدم کیا ہے ، سی جی او کے مطابق آذاخیل ڈرائی پورٹ کیلئے ٹرانس شپمنٹ کنسائنمنٹس کی ہینڈلنگ میں ایک اہم بہتری متعارف کرائی گئی ہے ۔ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ نئی ترمیم کسٹمز جنرل آرڈر نمبر 12/2002 کی تکمیل کرتی ہے اوریہ اقدام تسلسل کو یقینی بناتا ہے ، تاخیر کو روکتا ہے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک واضح طریقہ کار وضع کرتا ہے ۔ چیئرمین بی ایم جی اور صدر کے سی سی آئی نے کہا کہ یہ ایف بی آر کا نہایت مثبت اور بروقت اقدام ہے ۔ ٹریکنگ ڈیوائسز کی عدم موجودگی میں کسٹمز کی نگرانی لازمی قرار دینے سے ہر کنسائنمنٹ مقررہ ڈرائی پورٹ تک بغیر کسی متبادل راستے کے پہنچے گی، اس اقدام سے غلط استعمال کی روک تھام ہوگی، غیر معمولی نقل و حرکت پر قابو پایا جاسکے گا اور تمام کنسائنمنٹس کی صرف مجاز مقام سے ہی کلیئرنس کو یقینی بھی بنایا جاسکے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ظاہر کرتی ہے کہ حکومت تاجروں کو درپیش عملی مشکلات کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے حقیقت پسندانہ اقدامات عمل میں لانے کی خواہش مند ہے ، اس اقدام کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے ، ریگولیٹری کنٹرولز کو مضبوط کرتا ہے اور ساتھ ہی حقیقی تجارت کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ منظم طریقہ کار کارگو کی نقل و حرکت کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا،ٹمپرنگ یا ڈائیورژن کے خطرات کم کرے گا اور یہ یقینی بنائے گا کہ کلیئرنس کا عمل صرف ڈرائی پورٹ تک محدود رہے اور اس طرح حکومتی ریونیو اورکاروباری مفادات دونوں محفوظ رہیں گے انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کے سی سی آئی اور بی ایم جی پالیسی سازوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے تاکہ اصلاحات کو آگے بڑھایا جا سکے جو پاکستان کے تجارتی ماحول کو بہتر بنائے ، تعمیل کو مضبوط کرے اورکاروبار کرنے میں آسانی پیدا کرے ۔