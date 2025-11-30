وزیرِ تجارت سے ڈنمارک کے سفیر کی ملاقات ،باہمی سرمایہ کاری پرگفتگو
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیرِ تجارت جام کمال خان سے ڈنمارک کے سفیر نے ملاقات کی اور باہمی تجارت، سرمایہ کاری اور۔۔
توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔اس موقع پر وفاقی وزیر نے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت استحکام کی حکومتی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسوں میں عارضی اضافہ کاروباری طبقے پر دبا کا باعث ضرور بنا ہے تاہم ریونیو اہداف کے حصول کے لیے یہ اقدامات ضروری تھے ۔ ملاقات میں توانائی کے شعبے سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوئی، خصوصاً صنعتوں کے شمسی اور قابلِ تجدید ذرائع توانائی کی طرف منتقل ہونے کے رجحان کے باعث قومی گرڈ پر دباؤ میں کمی کا معاملہ زیرِبحث آیا۔ اس موقع پر ڈنمارک کے سفیر نے پاکستانی اداروں کے ساتھ جاری تین سالہ شراکت داری سے متعلق آگاہ کیا جس کا مقصد توانائی منصوبہ بندی، ڈیٹا سسٹمز اور گرڈ کی کارکردگی بہتر بنانا ہے ۔فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صنعتوں کی گرڈ میں واپسی یا صنعتی طلب میں اضافہ طویل المدتی پائیداری کے لیے ناگزیر ہے ۔